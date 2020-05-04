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Погода в Украине. Фото: Joinfo

Погода в Украине на 5 мая: по всей территории пройдут дожди, в некоторых областях с грозами (КАРТА)

4 мая 2020, 16:12
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Погода завтра, 5 мая, в Украине прогнозируется дождливой и теплой. По всей территории страны ожидаются дожди, в западных областях — сильные. В остальных областях дожди будут сопровождаться грозами. Теплее всего будет на востоке и юге страны.

Погода в Киеве 5 мая на протяжении суток будет дождливой. Дожди будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 10−12° тепла, днем — 17−19° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 5 мая. Карта: Гидрометцентр

Погода во Львове: на протяжении суток будет идти сильный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 6−8° тепла, днем — поднимутся до 15−17° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики прогнозируют на протяжении суток дожди с грозами. Ночью температура составит 10−12° тепла, а днем — 18−20° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре прогнозируется дождь с грозой на протяжении суток. Ночью градусники покажут 10−12° тепла, днем — 18−20° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Харькове погода будет дождливой, ожидаются грозы. Ночная температура 10−12° тепла, днем столбик термометра поднимется до 19−21° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье похолодает, на протяжении суток ожидаются сильные дожди. Ночью синоптики прогнозируют 5−7° тепла, днем — 14−16° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.



Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 мая будет относительно спокойной. На протяжении суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Ракурс


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