Погода в Україні. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/ua/n137680-pogoda-v-ukrayini-na-5-travnya-po-vsiy-terytoriyi-proydut-doschi-u-deyakyh-oblastyah-z-grozamy.html

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Погода завтра, 5 травня, в Україні прогнозується дощової і теплою. По всій території країни очікуються дощі, у західних областях — сильні. В інших областях дощі будуть супроводжуватися грозами. Найтепліше буде на сході та півдні країни.

Погода в Києві 5 травня впродовж доби буде дощовою. Дощі будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 10−12° тепла, вдень — 17−19° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Львові: впродовж доби йтиме сильний дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 6−8° тепла, вдень — піднімуться до 15−17° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують впродовж доби дощі з грозами. Вночі температура становитиме 10−12° тепла, а вдень — 18−20° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі прогнозується дощ із грозою впродовж доби. Вночі градусники покажуть 10−12° тепла, вдень — 18−20° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові погода буде дощовою, очікуються грози. Нічна температура 10−12° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 19−21° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті буде прохолодно, впродовж доби очікуються сильні дощі. Вночі синоптики прогнозують 5−7° тепла, вдень — 14−16° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 5 травня буде відносно спокійною. Впродовж доби очікуються невеликі обурення.