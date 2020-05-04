Злива залила Київ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137681-potujna-zlyva-zatopyla-kyyiv-vulyci-stolyci-peretvorylysya-na-riky-video.html

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Погода в Києві 4 травня зіпсувалася — столицю залило дощем та засипало градом.

Негода накрила райони столиці. Зокрема, сильний дощ пройшов у Шевченківському та Солом’янському районі. Відповідні кадри почали масово публікувати користувачі в соціальних мережах та в YouTube.

На кадрах видно, що злива була доволі потужною, а щільність граду — високою. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на ріки. Транспорту, який рухається проїжджими частинами, доводиться пливти по залитих водою вулицях.

Сильно постраждали від негоди вулиці Кудряшова, Богданівська, Набережно-Хрещатицька, Кирпи. Складні погодні умови «зненацька» застали міську систему відводу води, яка не впоралася з такою кількістю опадів.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах випав сніг. Тут сьогодні фіксували хуртовину та температуру 2° нижче нуля. Видимість на горі свранці була обмежена до 40 м, також падав дрібний сніг.