Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина

Ракурс
Злива залила Київ. Фото: ТСН

Потужна злива затопила Київ, вулиці столиці перетворилися на ріки (ВІДЕО)

4 тра 2020, 16:26
999

Погода в Києві 4 травня зіпсувалася — столицю залило дощем та засипало градом.

Негода накрила райони столиці. Зокрема, сильний дощ пройшов у Шевченківському та Солом’янському районі. Відповідні кадри почали масово публікувати користувачі в соціальних мережах та в YouTube.

На кадрах видно, що злива була доволі потужною, а щільність граду — високою. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на ріки. Транспорту, який рухається проїжджими частинами, доводиться пливти по залитих водою вулицях.

Сильно постраждали від негоди вулиці Кудряшова, Богданівська, Набережно-Хрещатицька, Кирпи. Складні погодні умови «зненацька» застали міську систему відводу води, яка не впоралася з такою кількістю опадів.



Нагадаємо, сьогодні у Карпатах випав сніг. Тут сьогодні фіксували хуртовину та температуру 2° нижче нуля. Видимість на горі свранці була обмежена до 40 м, також падав дрібний сніг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів