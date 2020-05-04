Ливень залил Киев. Фото: ТСН

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Ракурс

Погода в Киеве 4 мая испортилась — столицу залило дождем и засыпало градом.

Непогода накрыла районы столицы. В частности, сильный дождь прошел в Шевченковском и Соломенском районе. Соответствующие кадры начали массово публиковать пользователи в социальных сетях и в YouTube.

На кадрах видно, что ливень был достаточно мощным, а плотность града — высокой. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки. Транспорту, который движется по проезжим частям, приходится плыть по залитым водой улицам.

Сильно пострадали от непогоды улицы Кудряшова, Богдановская, Набережно-Крещатицкая, Кирпы. Сложные погодные условия «неожиданно» застали городскую систему отвода воды, которая не справилась с таким количеством осадков.

Напомним, сегодня в Карпатах выпал снег. Здесь сегодня фиксировали метель и температуру 2° ниже нуля. Видимость на горе свранці была ограничена до 40 м, также падал мелкий снег.