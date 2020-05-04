Вакцина от коронавируса. Фото: Getty Images

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Вакцина от коронавируса еще не изобретена, однако многие страны занимаются ее разработкой. Для стимулирования этого процесса Евросоюз решил выделить более 2 млрд евро.

Так, Еврокомиссия выделит 1 млрд евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины.

Объявляя о решении, Урсула фон дер Ляйен сказала, что миру придется жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что главным вызовом является не разработка вакцины как таковая, а доставка ее всем нуждающимся в ней пациентам, а также общедоступное лечение COVID-19.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция дополнительно выделит 500 млн евро. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна пожертвует 525 млн евро на разработку вакцины и «увеличит взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 млрд евро». Испания, по словам премьер-министра страны Педро Санчеса, готова выплатить в общий фонд 125 млн евро.

Кроме стран-членов ЕС, организаторами конференции выступили Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада. Всего в рамках марафона ЕС планирует собрать 7,5 млрд евро на разработку вакцины, лекарства и средств диагностики.

Как сообщалось, в мире клинические испытания проходят восемь вакцин от коронавируса. Некоторые из них уже испытывают на людях.