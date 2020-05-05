Эпидемия коронавируса: количество жертв в мире превысило 250 тысяч

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137706-epidemiya-koronavirusa-kolichestvo-jertv-v-mire-prevysilo-250-tysyach.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует развитие коронавирусной болезни COVID-19, привел к смерти уже более 251,5 тыс. человек в мире.

Количество обнаруженных случаев инфицирования превышает 3 млн 584 тыс. Вылечились уже почти 1 млн 168 тыс. человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Наибольшее количество обнаруженных случаев коронавируса в настоящее время в США — более 1,18 млн человек, из них почти 69 тыс. умерли, более 187,1 тыс. — вылечились.

Второе место в этом печальном рейтинге занимает Испания — более 218 тыс. обнаруженных случаев инфицирования, из которых 25,4 тыс. человек умерли.

На третьем месте — Италия, где зафиксированы почти 212 тыс. случаев инфицирования, более 29 тыс. больных умерли.

В Великобритании уже обнаружены почти 192 тыс. случаев коронавируса (почти 29 тыс. инфицированных умерли), во Франции — 169,5 тыс. случаев (25,2 тыс. завершились летальным исходом), в Германии — зафиксированы более 166,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из которых почти 7 тыс. завершились смертью больных.

Россия уже на седьмом месте по количеству установленных случаев коронавируса — более 145,2 тыс. Из них более 1,3 тыс. инфицированных умерли.

Китай, который, как считается, был источником этого заболевания, уже опустился на 11 место в мире. Там официально обнаружены почти 84 тыс. случаев коронавируса, более 4,6 тыс. инфицированных умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, Евросоюз выделяет более 2 млрд евро на стимулирование разработки вакцины от коронавируса.