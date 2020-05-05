В мире растет использование возобновляемой энергии

https://racurs.ua/n137705-pervuu-globalnuu-kartu-vozobnovlyaemoy-energetiki-sozdali-uchenye.html

Ракурс

Глобальную карту расположения основных объектов возобновляемой энергетики создали британские ученые. Это первый в мире глобальный набор данных с открытым доступом о ветровых и солнечных электростанциях.

Карта показывает, где по всему миру расположены солнечные и ветровые электростанции — основные двигатели увеличение источников возобновляемой энергии. Карта также показывает плотность их инфраструктуры в различных регионах и приблизительную мощность энергии, сообщает пресс-служба Саутгемптонского университета.

Отмечается, что ориентировочная доля возобновляемой энергии в мировом производстве электроэнергии на конец 2018 года составляла более 26%. Несмотря на это, до сих пор мало известно о географическом распространении ветровых и солнечных электростанций.

Авторы исследования использовали данные OpenStreetMap (OSM) — проекта глобального картирования с открытым доступом.

Они вытащили данные с пометками «солнечная» или «ветровая», а затем связали их с отдельными национальными наборами данных, чтобы получить лучшую оценку энергоемкости и создать собственные карты объектов солнечной и ветровой энергетики.

В целом полученные данные показывают доминирующее положение Европы, Северной Америки и Восточной Азии в секторе возобновляемой энергетики.

Солнечная и ветровая энергия не только приносит многочисленные экологические выгоды, но и может негативно влиять на местную экологию и дикую природу. Исследователи надеются, что точное картирование развития электростанций позволит получить представление о влиянии возобновляемых источников энергии на уязвимые экосистемы и поможет оценить такое влияние, — отмечает пресс-служба вуза.





Напомним, недавно австралийские ученые пришли к выводу, что развитие возобновляемой энергетики грозит биоразнообразию в мире.