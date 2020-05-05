Николай Тищенко. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n137704-deputat-ne-car-zelenskiy-provel-jestkiy-razgovor-s-tischenko.html

Ракурс

Скандал с Николаем Тищенко вызвал большой резонанс в обществе и возмущение у рестораторов, которым пришлось закрыть свои заведения на время карантина. Президент Владимир Зеленский вызвал на ковер нардепа Тищенко и провел с ним жесткую беседу относительно работы в карантин ресторана «Велюр».

О разговоре Зеленского с Тищенко рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Тимошенко заявил, что у президента был очень жесткий разговор с депутатом. Он выразил надежду, что это послужит примером для других нардепов, как нельзя поступать.

По мнению чиновника, депутату нельзя делать из себя какого-то царя, для которого не существует законов.

Заместитель главы Офиса президента уточнил, что в настоящее время ресторан «Велюр» не работает. Также он добавил, что Тищенко допустил большую ошибку, когда решил не закрывать ресторан на карантин.

Как ранее писал «Ракурс», журналисты обнаружили, что столичный ресторан «Велюр», который входит в орбиту сети «Наша карта», тайком принимает особых гостей. Несмотря на то, что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика.