Чехия открывает границы для заробитчан. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137703-chehiya-otkryvaet-granicy-dlya-zarobitchan.html

Ракурс

Чехия смягчает карантин, с 11 мая в стране не только возобновляются международные пассажирские перевозки, но и открываются границы для въезда заробитчан из стран, которые не входят в состав Евросоюза.

Для въезда в Чехию иностранные работники должны иметь разрешение на сезонную работу в сельском хозяйстве или на работу в сфере здравоохранения, сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято во время рабочего заседания правительства Чехии в понедельник.

По мнению правительства Чехии, в сложившихся условиях пандемии коронавируса сельское хозяйство и здравоохранение остро нуждаются в рабочей силе, недостаток которой можно восполнить за счет иностранных работников.

Как известно, правительство Чехии разработало план выхода страны из карантина. Данный план включает пять этапов ослабления ограничений. Полностью страна планирует выйти из карантина не ранее 8 июня.

Как ранее писал «Ракурс», Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая 24 апреля разрешила своим гражданам выезжать за границу. Граждане Чехии могут отправляться на отдых в другие страны.