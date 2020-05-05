Чехія відкриває кордони для заробітчан. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137703-chehiya-vidkryvaie-kordony-dlya-zarobitchan.html

Ракурс

Чехія пом’якшує карантин, з 11 травня в країні не тільки поновлюються міжнародні пасажирські перевезення, а й відкриваються кордони для в’їзду заробітчан із країн, які не входять до складу Євросоюзу.

Для в’їзду до Чехії іноземні робітники повинні мати дозвіл на сезонні роботи у сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я, повідомляє Reuters.

Відповідне рішення було прийнято під час робочого засідання уряду Чехії у понеділок.

На думку уряду Чехії, в умовах пандемії коронавируса сільське господарство та охорона здоров’я гостро потребують робочої сили, недолік якої можна поповнити за рахунок іноземних працівників.

Як відомо, уряд Чехії розробив план виходу країни з карантину. Даний план включає п’ять етапів ослаблення обмежень. Повністю країна планує вийти з карантину не раніше 8 червня.

Як раніше писав «Ракурс», Чехія стала першою країною в Євросоюзі, яка 24 квітня дозволила своїм громадянам виїжджати за кордон. Громадяни Чехії можуть відправлятися на відпочинок до інших країн.