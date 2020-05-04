Лікарі розповіли про новий загадковий симптом коронавірусу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n137702-schaslyva-gipoksiya-likari-rozpovily-pro-novyy-zagadkovyy-symptom-koronavirusu.html

Ракурс

Симптоми коронавірусу продовжують вивчати вчені. Лікар з Нью-Йорка Рубен Стрейер розповів, що у деяких хворих на коронавірус медики спостерігають «щасливу гіпоксію» — стан, коли пацієнт добре себе почуває при незадовільному стані організму.

Стрейер зазначив, що медики вражені такою розбіжністю між медичним монітором і реальним станом пацієнта. Про це пише The Guardian.

Феномен цього симптому полягає в тому, що у деяких пацієнтів спостерігається рівень насичення крові киснем 70−80%, а іноді навіть 50%. У здорової людини він становить щонайменше 95%. Водночас здаються абсолютно здоровими, хоча в їхньому організмі відбуваються зміни, які можна порівняти з катастрофою. Деякі інфіковані з критичними показниками про це навіть не здогадуються. Пацієнти говорять по телефону і спілкуються з медперсоналом, а свій стан описують як «цілком прийнятний».

Вчені вважають, що при «щасливій гіпоксії» глибоке дихання у пацієнта може бути комфортним, адже легені роздуваються, тому хворі не відчувають нестачі насичення крові киснем. Причиною такого стану можуть бути згустки крові в легенях, які провокують утворення білків, що не дозволяють збагачувати кров необхідною кількістю кисню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що COVID-19 може проявлятися різними висипаннями і утвореннями на шкірі. Вчені Іспанської академії дерматології склали список п’яти таких проявів.