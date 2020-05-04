Врачи рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n137702-schastlivaya-gipoksiya-vrachi-rasskazali-o-novom-zagadochnom-simptome-koronavirusa.html

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Симптомы коронавируса продолжают изучать ученые. Врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер рассказал, что у некоторых больных коронавирусом медики наблюдают «счастливую гипоксию» — состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма.

Стрейер отметил, что медики поражены таким расхождением между медицинским монитором и реальным состоянием пациента. Об этом пишет The Guardian.

Феномен этого симптома заключается в том, что у некоторых пациентов наблюдается уровень насыщения крови кислородом 70−80%, а иногда даже 50%. У здорового человека он составляет не менее 95%. Вместе с тем люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят изменения, которые можно сравнить с катастрофой. Некоторые инфицированные с критическими показателями об этом даже не догадываются. Пациенты как ни в чем не бывало говорят по телефону и общаются с медперсоналом, а свое состояние описывают как «вполне приемлемое».

Ученые считают, что при «счастливой гипоксии» глубокое дыхание у пациента может быть комфортным, так как легкое раздувается, поэтому больные не чувствуют недостатка насыщения крови кислородом. Причиной такого состояния могут быть сгустки крови в легких, которые провоцируют образование белков, не позволяющих обогащать кровь необходимым количеством кислорода.

Напомним, ранее стало известно, что COVID-19 может проявляться различными высыпаниями и образованиями на коже. Ученые Испанской академии дерматологии составили список пяти таких проявлений.