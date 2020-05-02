Симптомы коронавируса. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137603-syp-zud-i-pokrasneniya-uchenye-rasskazali-o-kojnyh-proyavleniyah-koronavirusa.html

Ракурс

Симптомы коронавируса продолжают изучать ученые. Стало известно, что COVID-19 может проявляться различными высыпаниями и образованиями на коже. Ученые Испанской академии дерматологии составили список пяти таких проявлений.

В 19% случаев у больных коронавирусом пациентов появлялись пузыри или покраснения, как при обморожении — чаще на пальцах рук и ног. Такие проявления больше свойственны молодым пациентам с легкой формой болезни. Об этом говорится в публикации в British Journal of Dermatology.

У самой большой группы тяжелобольных (47% случаев) наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай, которая держалась на протяжении 8−9 дней. Также в 19% случаев высыпания на коже у пациентов были похожи на крапивницу и почти всегда (в 92%) вызывали зуд. Такую сыпь наблюдали у тяжелобольных, преимущественно на теле, иногда — на ладонях.

Кожные проявления коронавируса в 9% случаев были мелкими волдырями на теле или пузырьковой сыпью с сукровицей в более чем половине случаев. Этот симптом особо характерен для пациентов среднего возраста.

Самым редким симптомом коронавируса на коже стало отмирание тканей (некроз) и ливедо (сосудистая сетка на коже синего цвета). Он наблюдался у 6% заболевших с проявлениями на коже, чаще всего у пожилых пациентов. Всего ученые изучили данные о 375 пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, ранее ученые из США заявили, что лишь после появления у 2/3 человечества коллективного иммунитета пандемия коронавируса пойдет на спад.