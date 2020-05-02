Симптоми коронавірусу. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137603-vysyp-sverbij-i-pochervoninnya-vcheni-rozpovily-pro-shkirni-proyavy-koronavirusu.html

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Симптоми коронавірусу продовжують вивчати вчені. Стало відомо, що COVID-19 може проявлятися у вигляді різних висипань і новоутворень на шкірі. Вчені Іспанської академії дерматології склали список п’яти таких проявів.

У 19% випадків у хворих на коронавірус пацієнтів з’являлися пухирці або почервоніння, як при обмороженні — частіше на пальцях рук і ніг. Такі прояви більше властиві молодим пацієнтам з легкою формою хвороби. Про це йдеться в публікації в British Journal of Dermatology.

У найбільшої групи тяжкохворих (47% випадків) спостерігався плямисто-папульозний висип, схожий на рожевий лишай, який не проходив протягом 8−9 днів. Також у 19% випадків висипання на шкірі у пацієнтів були схожі на кропив’янку та майже завжди (в 92%) викликали свербіж. Такий висип спостерігали у тяжкохворих, переважно на тілі, іноді — на долонях.

Шкірні прояви коронавірусу в 9% випадків були дрібними пухирцями на тілі або бульбашковим висипом з сукровицею у понад половині випадків. Цей симптом особливо характерний для пацієнтів середнього віку.

Рідше симптомом коронавірусу на шкірі хворих було відмирання тканин (некроз) і ливедо (судинна сітка на шкірі синього кольору). Воно спостерігалося у 6% хворих з проявами на шкірі, найчастіше у літніх пацієнтів. Загалом вчені вивчили дані про 375 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Нагадаємо, раніше вчені з США заявили, що лише після появи у 2/3 людства колективного імунітету пандемія коронавірусу піде на спад.