5 мая праздник

https://racurs.ua/n137701-zavtra-mejdunarodnyy-den-akusherki-i-vsemirnyy-den-borby-s-astmoy.html

Ракурс

5 мая праздник отмечают акушерки. В этот день празднуется Международный день акушерки. Идея проведения такого дня была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах в 1987 году.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

Также на 5 мая в этом году выпадает Всемирный день борьбы с астмой. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Кроме того, 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.

Церковный праздник 5 мая — день Луки или Луков день. Святой Лука был учеником апостола Павла. Он автор двух книг Нового завета — Евангелия от Луки, а также Деяний апостолов.