Ермак открестился от консультативного совета с боевиками ОРДЛО. Фото: ОП

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Андрей Ермак, председатель Офиса президента, заявил, что консультативный совет в политической подгруппе трехсторонней группы с участием ОРДЛО предусматривает общение не с боевиками самопровозглашенных республик, а с местными жителями, гражданскими лицами, которые продолжают жить на неподконтрольной территории.

Он заверил, что создание консультативного совета не является нарушением красных линий, обозначенных президентом. Об этом 4 мая заявил председатель Офиса президента в выступлении на онлайн-встречи, организованной американским аналитическим агентством Atlantic Council.

Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР, — отметил Ермак.

Он добавил, что Украина воспринимает в качестве представителей оккупированных территорий украинцев, которые там проживают. Важно, чтобы это были гражданское население, которое не принимало участие в боевых действиях. Это должны быть люди, которые никого не убивали, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях. Также для переговоров рассматриваются только те лица, у которых есть только одно гражданство — украинское. Именно с такими людьми Украина готова говорить по согласованию украинского законодательства.

Также Ермак предложил привлечь от Украины к трехсторонней группе представителей Кабинета министров и народных депутатов, в частности, руководителей профильных комитетов. По его мнению, это даст импульс для сдвига переговоров с места.

Как известно, в Минске 11 марта председатель Офиса президента Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак договорились ввести консультативный совет в состав политической подгруппы ТКГ. Это должно было произойти после консультаций с представителями ОБСЕ, Берлина и Парижа по выполнению договоренностей, которые были достигнуты во время саммита в Париже.