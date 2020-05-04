Єрмак відхрестився від консультативної ради з бойовиками ОРДЛО. Фото: ОП

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, заявив, що консультативна рада в політичній підгрупі тристоронньої групи за участю ОРДЛО передбачає спілкування не з бойовиками самопроголошених республік, а з місцевими жителями, цивільними українцями, які продовжують жити на непідконтрольній території.

Він запевнив, що створення консультативної ради не є порушенням червоних ліній, окреслених президентом. Про це 4 травня заявив голова Офісу президента у виступі на онлайн-зустрічі, організованій американським аналітичним агентством Atlantic Council.

Україна ніколи не вестиме жодних переговорів із так званими ДНР та ЛНР, — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що Україна сприймає в якості представників територій українців, які там проживають. Важливо, щоб це були цивільні громадяни, які не приймали участь у бойових діях та нікого не вбивали, але вимушено залишилися на непідконтрольних територіях. Також для переговорів розглядаються тільки ті особи, які мають єдине громадянство України. Саме з такими людьми Україна готова говорити щодо погодження українського законодавства.

Також Єрмак запропонував залучити від України до тристоронньої групи представників Кабінету міністрів та народних депутатів, зокрема, керівників профільних комітетів. На його думку, це надасть імпульс для зрушення переговорів з місця.

Як відомо, у Мінську 11 березня голова Офісу президента Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак домовилися ввести консультативну раду до складу політичної підгрупи ТКГ. Це повинно було статися після консультацій з представниками ОБСЄ, Берліна і Парижа щодо виконання домовленостей, яких досягли під час саміту в Парижі.