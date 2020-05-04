5 травня свято

https://racurs.ua/ua/n137701-zavtra-mijnarodnyy-den-akusherky-i-vsesvitniy-den-borotby-z-astmou.html

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5 травня свято відзначають акушерки. У цей день святкується Міжнародний день акушерки. Ідея проведення такого дня була запропонована на конференції Міжнародної конфедерації акушерок в Нідерландах в 1987 році.

Основна мета свята — інформувати населення про важливість роботи акушерок. Значимість цієї професії переоцінити важко, адже саме від акушерки, від її досвіду, знань і навичок дуже часто залежить життя і здоров’я матері і дитини.

Також на 5 травня цього року випадає Всесвітній день боротьби з астмою. Це щорічний захід, який проводиться в перший вівторок травня під егідою Глобальної ініціативи з астми (Global Initiative for Asthma, GINA) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вперше цей день пройшов в 1998 році у 35 країнах.

Головна мета заходу — привернути увагу громадськості до проблеми зростання захворюваності на астму, підвищити якість допомоги астматикам і обізнаність людей про це захворювання.

Окрім того, 5 травня відзначається Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Свою історію ця дата веде з 1992 року, коли 5 травня люди з обмеженими можливостями одночасно в 17 європейських країнах провели день боротьби за дотримання рівних прав інвалідів та проти дискримінації людей з фізичними, психічними чи сенсорними обмеженнями.

Церковне свято 5 травня — день Луки або Луків день. Святий Лука був учнем апостола Павла. Він автор двох книг Нового завіту — Євангелія від Луки, а також Діянь апостолів.