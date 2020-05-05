Микола Тищенко. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n137704-deputat-ne-car-zelenskyy-proviv-jorstku-rozmovu-z-tyschenkom.html

Ракурс

Скандал з Миколою Тищенком викликав великий резонанс у суспільстві та обурення у рестораторів, яким довелося закрити свої заклади на час карантину. Президент Володимир Зеленський викликав на килим нардепа Тищенко і провів із ним жорстку розмову щодо роботи в карантин ресторану «Велюр».

Про розмову Зеленського з Тищенком розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Тимошенко заявив, що у президента була дуже жорстка розмова з депутатом. Він висловив надію, що це послужить прикладом для інших нардепів, як не можна робити.

На думку чиновника, депутату не можна робити з себе якогось царя, для якого не існує законів.

Заступник глави Офісу президента уточнив, що наразі ресторан «Велюр» не працює. Також він додав, що Тищенко припустився великої помилки, коли вирішив не закривати ресторан на карантин.

Як раніше писав «Ракурс», журналісти виявили, що столичний ресторан «Велюр», який входить в орбіту мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей. Незважаючи на те, що до ресторану у різні дні потрапили десятки людей, журналістам відмовили у бронюванні столика.