У світі зростає використання відновлювальної енергії

https://racurs.ua/ua/n137705-pershu-globalnu-kartu-vidnovluvalnoyi-energetyky-stvoryly-ucheni.html

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Глобальну карту розташування основних об'єктів відновлювальної енергетики створили британські учені. Це перший у світі глобальний набір даних із відкритим доступом про вітрові та сонячні електростанції.

Карта показує, де по всьому світу розташовані сонячні та вітрові електростанції — основні рушії збільшення джерел відновлювальної енергії. Карта також демонструє щільність їхньої інфраструктури в різних регіонах та приблизну потужність енергії, повідомляє прес-служба Саутгемптонського університету.

Зазначається, що орієнтовна частка відновлюваної енергії у світовому виробництві електроенергії на кінець 2018 року становила понад 26%. Попри це, досі мало відомо про географічне поширення вітрових та сонячних електростанцій.

Автори дослідження використовували дані OpenStreetMap (OSM) — проекту глобального картування з відкритим доступом. Вони витягли дані з позначками «сонячна» або «вітрова», а потім зв’язали їх з окремими національними наборами даних, щоб отримати кращу оцінку енергоємності і створити власні карти об'єктів сонячної і вітрової енергетики.

Загалом отримані дані показують домінуюче становище Європи, Північної Америки та Східної Азії в секторі відновлюваної енергетики.

Сонячна та вітрова енергія не тільки приносить численні екологічні вигоди, але і може негативно впливати на місцеву екологію і дику природу. Дослідники сподіваються, що точне картування розвитку електростанцій дозволить отримати уявлення про вплив поновлюваних джерел енергії на вразливі екосистеми і допоможе оцінити такий вплив, — наголошує прес-служба вишу.





Нагадаємо, нещодавно австралійські вчені дійшли висновку, що розвиток відновлюваної енергетики загрожує біорізноманіттю у світі.