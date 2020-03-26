Низка об’єктів відновлюваної енергетики побудовані в районах, що мають екологічне значення

https://racurs.ua/ua/n135837-rozvytok-vidnovluvanoyi-energetyky-zagrojuie-bioriznomanittu-u-sviti-ucheni.html

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Відновлювальна енергетика загрожує природним середовищам існування видів рослин та тварин по всьому світу. Понад 2 тис. об'єктів відновлюваної енергетики побудовані в районах, що мають важливе екологічне значення.

Такого висновку дійшли учені з Університету Квінсленду (Австралія), котрі склали карту розташування сонячних, вітрових та гідроенергетичних об'єктів у пустелях, заповідних районах та ключових районах біорізноманіття. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Окрім понад 2,2 тис. об'єктів відновлюваної енергетики, які вже працюють у важливих районах біорізноманіття, наразі будуються ще 900, — наголошують дослідники.

Більшість об'єктів відновлювальної енергетики в Західній Європі та розвинених країнах розташовані в біорізноманітних районах, проте є ще час переглянути проекти, які зараз будуються в Азії та Африці, наголошують учені.

Енергетичні об'єкти та інфраструктура навколо них, такі як дороги та посилення людської активності, можуть бути надзвичайно згубними для природного середовища. Ці розробки не сумісні із зусиллями щодо збереження біорізноманіття, — зазначають дослідники.

Тож дослідники закликають уряди та промисловість уникати збільшення кількості об'єктів відновлюваної енергетики в заповідних зонах та планувати їхнє спорудження в альтернативних місцях.

Нагадаємо, торік учені встановили, що лише третина найдовших річок світу залишається вільною від дамб.