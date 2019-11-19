Ефективність вітроенергетики за останнє десятиліття значно зросла

https://racurs.ua/ua/n129670-zrostannya-shvydkosti-vitriv-u-sviti-pidvyschuie-efektyvnist-elektroenergetyky.html

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Середньодобова швидкість вітру набирає обертів на більшій частині земної кулі після приблизно 30 років поступового уповільнення.

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З 2010 року швидкість вітру в північних районах середніх широт Північної Америки, Європи та Азії зросла приблизно на 7%, що сприяє вітроелектростанціям. Про це свідчать результати дослідження учених з Прістонського університету (США), повідомляє прес-служба вишу.

Ці результати свідчать про зміну тенденції до зменшення вітрового навантаження в цих регіонах, яка панувала з 1980-х років — явища, відомого як «глобальне сухопутне заспокоєння».

Зосередивши увагу на регіонах Північної Америки, Європи та Азії, де росте використання енергії вітру, дослідники проаналізували дані про швидкість вітру, зібрані в період з 1978 по 2017 роки понад 1,4 тис. метеостанцій.

Ці дані показали, що, хоча з 1978 року швидкість вітру знижувалася приблизно на 2,3% в десятиліття, з 2010 року вона почала зростати майже втричі швидше.

Дослідники підрахували, що типова вітряна турбіна у 2017 році виробляла приблизно на 17% більше енергії, ніж у 2010 році. Використовуючи кліматичні індекси для прогнозування майбутніх швидкостей вітру, вони передбачають, що до 2024 року це зростання становитиме 37%.

Учені вважають, що ця ситуація у змінах швидкості вітру викликана коливаннями природної системи океан-атмосфера й триватиме ще протягом 10 років.

Можливо, десять років по тому ситуація знову зміниться в протилежному напрямку, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, вчені вважають, що енергомережа Європи працюватиме попри будь-які зміни клімату.