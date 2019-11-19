Эффективность ветроэнергетики за последнее десятилетие значительно возросла

https://racurs.ua/n129670-rost-skorosti-vetrov-v-mire-povyshaet-effektivnost-elektroenergetiki.html

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Среднесуточная скорость ветра набирает обороты на большей части земного шара после примерно 30 лет постепенного замедления.

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С 2010 года скорость ветра в северных районах средних широт Северной Америки, Европы и Азии выросла примерно на 7%, что позитивно влияет на эффективность ветроэлектростанций. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Пристонского университета (США), сообщает пресс-служба вуза.

Эти результаты свидетельствуют об изменении тенденции к уменьшению ветровой нагрузки в этих регионах, которая царила с 1980-х годов — явления, известного как «глобальное сухопутное успокоение».

Сосредоточив внимание на регионах Северной Америки, Европы и Азии, где растет использование энергии ветра, исследователи проанализировали данные о скорости ветра, собранные в период с 1978 по 2017 годы более чем 1,4 тыс. метеостанций.

Эти данные показали, что, хотя с 1978 года скорость ветра снижалась примерно на 2,3% в десятилетие, с 2010 года она начала расти почти втрое быстрее.

Исследователи подсчитали, что типичная ветряная турбина в 2017 году производила примерно на 17% больше энергии, чем в 2010 году. Используя климатические индексы для прогнозирования будущих скоростей ветра, они предполагают, что до 2024 года этот рост составит 37%.

Ученые считают, что эта ситуация в изменениях скорости ветра вызвана колебаниями природной системы океан-атмосфера и продлится еще в течение 10 лет.

Возможно, десять лет спустя ситуация снова изменится в противоположном направлении, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые считают, что энергосеть Европы будет работать несмотря на любые изменения климата.