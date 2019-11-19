Дело Насирова: прокурор за 10 минут объявил обвинение, которое ранее читали месяцами

Роман Насиров (слева), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129669-delo-nasirova-prokuror-za-10-minut-obyavil-obvinenie-kotoroe-ranee-chitali-mesyacami.html

Ракурс

Роману Насирову, бывшему главе Государственной фискальной службы (ДФС), в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) зачитали обвинительный акт по делу о незаконной отсрочке уплаты налогов компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко.

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На зачитывание этого обвинительного акта прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив потратил всего 10 мин, сообщает агентство «Укринформ».

Во время первого рассмотрения этого дела в Шевченковском суде 7 декабря 2017 года, прокуроры начали зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. В результате его зачитывание затянулось на многие месяцы.

В сентябре этого года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, согласно которым теперь для начала судебного разбирательства не нужно зачитывать полный текст обвинительного акта, достаточно лишь его краткого изложения.

Именно этот документ, который занимает всего четыре страницы текста, и зачитал прокурор.

Во время сегодняшнего заседания суда, кроме зачитывания обвинительного акта, также выступили с вводными словами представитель прокуратуры, сам Насиров и его адвокат, сообщает «Центр противодействия коррупции».

Также был определен порядок проведения дальнейших слушаний: допросы свидетелей будут чередоваться с исследованием письменных доказательств.

Следующее заседание по этому делу начнется 3 декабря в 10.00.

Напомним, дело Насирова суд предыдущей инстанции направил в ВАКС в октябре этого года.