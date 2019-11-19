Зеленский подписал закон об обустройстве госграницы

Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129668-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-obustroystve-gosgranicy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 232-ІХ, который предусматривает внесение изменений в законодательство по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержания госграницы.

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Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента отмечают, что действующее законодательство не определяет размеры участков, предоставляемых Госпогранслужбе для строительства и содержания необходимых объектов пограничной инфраструктуры, в то время как их размеры требуют участков земли шириной не менее 50 м.

Этот закон предусматривает, что Госпогранслужбе будут предоставляться в постоянное пользование земельные участки шириной от 30 до 50 м вдоль линии госграницы для их сооружения и содержания.

Также пограничники будут освобождены от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством госграницы.

Этот закон Верховная Рада поддержала 29 октября голосами 288 народных избранников.

Напомним, Зеленский сегодня также подписал закон, запрещающий осуществлять сплошную вырубку деревьев на склонах Карпат и рубку в национальных природных парках и заказниках.