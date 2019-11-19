Зеленський підписав закон про облаштування держкордону

Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129668-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-oblashtuvannya-derjkordonu.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 232-ІХ, котрий передбачає внесення змін до законодавства щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання держкордону.

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Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В Офісі президента наголошують, що чинне законодавство не визначає розміри ділянок, які надаються Держприкордонслужбі для будівництва та утримання необхідних об'єктів прикордонної інфраструктури, в той час як їхні розміри потребують ділянки землі завширшки не менше 50 м.

Цей закон передбачає, що Держприкордонслужбі надаватимуться в постійне користування земельні ділянки завширшки від 30 до 50 м уздовж лінії держкордону для їх спорудження та утримання.

Також прикордонники будуть звільнені від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв у зв’язку з облаштуванням держкордону.

Цей закон Верховна Рада підтримала 29 жовтня голосами 288 народних обранців.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також підписав закон, який забороняє здійснювати суцільне вирубування дерев на схилах Карпат та рубку в національних природних парках і заказниках.