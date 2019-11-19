Зеленський підписав закон про облаштування держкордону

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Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента
Зеленський підписав закон про облаштування держкордонуhttps://racurs.ua/ua/n129668-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-oblashtuvannya-derjkordonu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 232-ІХ, котрий передбачає внесення змін до законодавства щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання держкордону.
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Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, повідомляє прес-служба Офісу президента.
В Офісі президента наголошують, що чинне законодавство не визначає розміри ділянок, які надаються Держприкордонслужбі для будівництва та утримання необхідних об'єктів прикордонної інфраструктури, в той час як їхні розміри потребують ділянки землі завширшки не менше 50 м.
Цей закон передбачає, що Держприкордонслужбі надаватимуться в постійне користування земельні ділянки завширшки від 30 до 50 м уздовж лінії держкордону для їх спорудження та утримання.
Також прикордонники будуть звільнені від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв у зв’язку з облаштуванням держкордону.
Цей закон Верховна Рада підтримала 29 жовтня голосами 288 народних обранців.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні також підписав закон, який забороняє здійснювати суцільне вирубування дерев на схилах Карпат та рубку в національних природних парках і заказниках.
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