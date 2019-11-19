Справа Насірова: прокурор за 10 хвилин оголосив обвинувачення, яке раніше читали місяцями

Роман Насіров (ліворуч), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129669-sprava-nasirova-prokuror-za-10-hvylyn-ogolosyv-obvynuvachennya-yake-ranishe-chytaly-misyacyam.html

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Роману Насірову, колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС), У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) зачитали обвинувальний акт у справі щодо незаконного відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка.

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На зачитування цього обвинувального акту прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків витратив лише 10 хв, повідомляє агентство «Укрінформ».

Під час першого розгляду цієї справи в Шевченківському суді 7 грудня 2017 року, прокурори почали зачитувати повний текст обвинувального акта, який складається з 774 сторінок. В результаті його зачитування затягнулося на багато місяців.

У вересні цього року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, згідно з якими тепер для початку судового розгляду не потрібно зачитувати повний текст обвинувального акта, достатньо лише його короткого викладу.

Саме цей документ, який займає всього чотири сторінки тексту, і зачитав прокурор.

Під час сьогоднішнього засідання суду, окрім зачитування обвинувального акта, також виступили зі вступними словами представник прокуратури, сам Насіров та його адвокат, повідомляє «Центр протидії корупції».

Також був визначений порядок проведення подальших слухань: допити свідків чергуватимуться з дослідженням письмових доказів.

Наступне засідання у цій справі розпочнеться 3 грудня о 10.00.

Нагадаємо, справу Насірова суд попередньої інстанції спрямував до ВАКС у жовтні цього року.