Ряд объектов возобновляемой энергетики построены в районах, имеющих экологическое значение

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Возобновляемая энергетика угрожает естественным средам обитания видов растений и животных по всему миру. Более 2 тыс. объектов возобновляемой энергетики построены в районах, имеющих важное экологическое значение.

К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда (Австралия), которые составили карту расположения солнечных, ветровых и гидроэнергетических объектов в пустынях, заповедных районах и ключевых районах биоразнообразия. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Кроме более 2,2 тыс. объектов возобновляемой энергетики, которые уже работают в ведущих районах биоразнообразия, в настоящее время строятся еще 900, — отмечают исследователи.

Большинство объектов возобновляемой энергетики в Западной Европе и развитых странах расположены в биоразнообразных районах, однако есть еще время пересмотреть проекты, которые сейчас строятся в Азии и Африке, подчеркивают ученые.

Энергетические объекты и инфраструктура вокруг них, такие как дороги и усиление человеческой активности, могут быть чрезвычайно губительными для природной среды. Эти разработки несовместимы с усилиями по сохранению биоразнообразия, — отмечают исследователи.

Поэтому исследователи призывают правительства и промышленность избегать увеличения количества объектов возобновляемой энергетики в заповедных зонах и планировать их сооружение в альтернативных местах.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что только треть самых длинных рек мира остаются свободными от плотин.