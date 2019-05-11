Большинство длинных рек мира перекрыты дамбами или водохранилищами, фото: Dmitri Melnikov

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Чуть больше одной трети (37%) из 246-ти самых длинных рек в мире остаются свободными от дамб и водохранилищ.

Таковы результаты исследования состояния 12 млн км рек во всем мире, совершенного группой исследователей из Университета Макгилла, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других учреждений, сообщает издание EurekaAlert.

Исследователи установили, чтоиз 91-й реки, протяженностью более 1 тыс. км, впадающей в океан, лишь 21-а до сих пор сохраняет прямую связь от источника к морю. «Свободными» в основном остаются реки, расположенные в отдаленных районах Арктики, бассейна Амазонки и бассейна Конго.

Реки мира образуют сложную сеть с жизненно важными связями с землей, подземными водами и атмосферой, — отмечает ведущий автор исследования Гюнтер Гриль. — Свободно протекающие реки важны как для людей, так и для окружающей среды. Однако экономическое развитие во всем мире делает их все более редкими.

Дамбы и водохранилища являются основными причинами потерь связи в реках. По оценкам исследования, во всем мире существует около 60 тыс. крупных плотин, а еще планируетсяилистроится более 3,7 тыс.

Реки являются источником жизнедеятельности нашей планеты, — отмечает исследователь пресноводных ресурсов Мишель Тиме. — Они предоставляют различные преимущества, которые часто недооцениваются.

Здоровые реки поддерживают пресноводные рыбные запасы, обеспечивающие продовольственную безопасность для сотен миллионов людей, доставляют осадок, который сохраняет дельты над уровнем моря, смягчают влияние экстремальных наводнений и засух, предотвращают потерю инфраструктуры и полей от эрозии и поддерживают богатое биоразнообразие. Нарушение связанности рек часто уменьшает или даже полностью устраняет эти критически важные экосистемные услуги.

Защита остальных «свободных» рек является важнойдля сохранения биоразнообразия в системах пресноводных вод, отмечают ученые. Недавний анализ 16 тыс. 704 популяций диких животных свидетельствует о том, что популяции пресноводных видов подверглись наиболее выраженному снижению всех позвоночных за последние полвека, уменьшившись в среднем на 83% с 1970 года.

Исследование также отмечает, что изменение климата будет еще больше угрожать здоровью рек во всем мире. Растущие температуры уже влияют на структуру течения, качество воды и биоразнообразие. В то же время происходит переход стран мира к низкоуглеродной экономике, ускоряется планирование и развитие гидроэнергетики, что значительно повышает актуальность необходимости разработки энергетических систем, которые смогут минимизировать общее экологическое и социальное влияние.

Напомним, в прошлом году ученые заявляли, что Днепр находится на грани экологической катастрофы.