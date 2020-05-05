В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137708-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-13-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили ще у 366 осіб, з них 26 дітей та 92 медпрацівники. Всього за добу було зроблено 5 тис. 307 ПЛР-тестів на коронавірус.

Госпіталізовано 100 осіб. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість випадків коронавірусу за добу зафіксована в Чернівецькій (61 випадок) та Одеській (42 випадки) Областях, а також у Києві (48 випадків).

За добу померли 13 інфікованих, з них більшість мали супутні хронічні захворювання. Одужали 256 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано вже 12 тис. 697 випадків COVID-19, з них 881 дитина та 2 тис. 479 медпрацівників. Загалом 316 інфікованих померли, 1 тис. 875 одужали.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вчора заявив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується до середини травня. За його словами, наразі лікарні, де приймають хворих на коронавірус, заповнені лише на 20%.