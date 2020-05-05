У ВООЗ відреагували на заяви керівництва США щодо Китаю

https://racurs.ua/ua/n137709-u-vooz-vidreaguvaly-na-zayavy-ssha-schodo-shtuchnogo-stvorennya-koronavirusu-v-kytayi.html

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США не надали жодних доказів, які підтверджують нібито штучне створення коронавірусу SARS-CoV-2 у Китаї.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають такі заяви керівництва США «спекулятивними». Про це заявив голова програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майкл Раян, повідомляє видання New York Post.

За його словами, ВООЗ «дуже охоче» ознайомиться з таким доказами, якщо влада США їх надасть.

ВООЗ важко діяти в інформаційному вакуумі, — наголосив Райан.





Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що є докази, які свідчать про походження коронавірусу SARS-CoV-2 з лабораторії у китайському місті Ухані, котре стало першим осередком епідемії. На думку Помпео, у китайської влади була можливість запобігти пандемії, проте уряд КНР почав приховувати інформацію про коронавірус.

Нагадаємо, у березні американські вчені, проаналізувавши геном коронавірусу, дійшли висновку, що він не був створений у лабораторії.