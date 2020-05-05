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Во время брифинга по ситуации с коронавирусом, скриншот видео
Зарплаты медиков в Минздраве хотят повысить до 50%, но денег нет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137719-zarplaty-medikov-v-minzdrave-hotyat-povysit-do-50-no-nujny-11-mlrd-grn-video.htmlРакурс
Зарплаты медиков в Министерстве охраны здоровья хотят повысить на сумму до 50% в этом году. Для этого нужно дополнительно выделить 11 млрд грн.
Минздрав будет обращаться к правительству и Верховной Раде относительно внесения соответствующих изменений в госбюджет. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.
Для того, чтобы повысить заработные платы 435 тыс. медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн, — отметил Степанов.
Также Степанов сообщил, что с 11 мая возглавляемое им ведомство начнет экспертизу всей мединфраструктуры, а также разработку и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи. На основе этих данных, отметил Степанов, будут разработаны «справедливые тарифы», по которым отрасль будут финансировать в 2021 году.
На основе этих данных, отметил Степанов, будут разработаны «справедливые тарифы», по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.
Напомним, Степанов сегодня также заявил, что с 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений.