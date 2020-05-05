Вакцина от коронавируса создана в Израиле. Фото: EPA-EFE

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Вакцина от коронавируса создается многими учеными из разных стран мира. В Израиле заявили, что уже создали такой препарат.

Израильский институт биологических исследований (IIBR) завершил фазу разработки антидота против коронавируса COVID-19. Об этом говорится 5 мая в совместном заявлении Министерства обороны Израиля и Института биологических исследований, передает JPost.

По словам министра обороны страны Нафтали Беннета, антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле пациента. Таким образом создание вакцины от коронавируса завершено. Теперь Израильский институт биологических исследований должен запатентовать антидот и приступить к заключению контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры будут согласованы с Министерством обороны страны.

Однако ученые утверждают, что вакцина поступит в продажу далеко не сразу. До того, как можно будет запустить ее массовое производство, необходимо пройти ряд сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Эту вакцину уже протестировали на крысах, клинические испытания препарата начались еще в прошлом месяце.

Напомним, ранее Евросоюз решил выделить более 2 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Половину суммы выделила Еврокомиссия, по 500 илн евро — Франция и Германия, Италия готова выплатить в общий фонд 125 млн евро.