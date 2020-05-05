Вакцина від коронавірусу створена в Ізраїлі. Фото: EPA-EFE

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Вакцина від коронавірусу створюється багатьма вченими з різних країн світу. В Ізраїлі заявили, що вже створили такий препарат.

Ізраїльський інститут біологічних досліджень (IIBR) завершив фазу розробки антидоту проти коронавірусу COVID-19. Про це йшлося 5 травня в спільній заяві Міністерства оборони Ізраїлю та Інституту біологічних досліджень, передає JPost.

За словами міністра оборони країни Нафталі Беннета, антидот розпізнає вірус і нейтралізує його в тілі пацієнта. Таким чином створення вакцини від коронавірусу завершено. Тепер Ізраїльський інститут біологічних досліджень повинен запатентувати антидот і почати укладання контракту на його комерційну розробку. Усі юридичні процедури будуть узгоджені з Міністерством оборони країни.

Проте вчені стверджують, що вакцина надійде в продаж не відразу. До того, як можна буде запустити її масове виробництво, необхідно пройти низку складних і тривалих процедур. Вони можуть зайняти від декількох місяців до декількох років.

Цю вакцину вже протестували на пацюках, клінічні випробування препарату почалися ще в минулому місяці.

Нагадаємо, раніше Євросоюз вирішив виділити понад 2 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу. Половину суми виділила Єврокомісія, по 500 млн євро — Франція і Німеччина, Італія готова виплатити до загального фонду 125 млн євро.