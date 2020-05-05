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Ракурс
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: КП

Ким Чен Ын получил медаль от Путина (ФОТО)

5 мая 2020, 12:04
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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики, награжден российской юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Вручение награды проходило сегодня во Дворце съездов Мансудэ. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, сообщает в Facebook пресс-служба посольства России в КНДР.

Ким Чен Ын получил медаль от Путина. Фото: Facebook

В указе Путина указано, что медаль вручается лидеру КНДР за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан, также за проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов.

Ким Чен Ын получил медаль от Путина. Фото: Facebook

Сам Ким Чен Ын на церемонии вручения награды не появился.



Ким Чен Ын получил медаль от Путина. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», в начале мая лидер КНДР появился на публике спустя почти три недели отсутствия. Лидер КНДР пропустил несколько важных для страны мероприятий, из-за чего во многих СМИ появились публикации о его смерти.

Источник: Ракурс


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