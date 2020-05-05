Социальная помощь: в Раде признали невозможность предоставления льгот всем неработающим украинцам

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Социальная помощь, а также льготы в связи с карантином из-за вспышки коронавируса в Украине, предоставляется «в пределах возможностей» — малым предпринимателям и социально незащищенным слоям населения.

Мы не можем напечатать деньги и дать льготы всем: крупным, средним и малым… Эмиссия — это инфляция… То есть эмитируя деньги, мы фактически залезаем в карман людей. Поэтому мы предоставили льготы в пределах наших возможностей — малым предпринимателям, и самое главное — социально незащищенным слоям населения, — заявил в интервью «БизнесЦензор» глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что Кабмин утвердил программу помощи неработающим ФОПам с детьми до 10 лет. Также речь идет о расширении программы льготного кредитования малого бизнеса под пять, семь или девять процентов в зависимости от количества рабочих мест.

Мы сделали то, что могли в пределах ограниченных ресурсов бюджета… В комитете проголосовали законопроект о продлении мер по поддержке бизнеса. И еще продолжили льготы по уплате единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц предпринимателей (ФЛП), отсрочку проведения проверок, применения штрафов и т.д., — рассказал Гетманцев.

Он убежден, что правительство и президент Владимир Зеленский приняли правильное решение и своевременно ввели карантин. Нардеп считает аморальным сравнение вопросов человеческой жизни и денег.