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Ракурс
В Украине тестируют достаточно небольшой процент населения

Хуже только в Албании: Украина на последних местах в Европе по тестированию населения на коронавирус (ИНФОГРАФИКА)

5 мая 2020, 12:29
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Украина по уровню тестирования населения на коронавирус SARS-CoV-2 занимает предпоследнее место в Европе. Уступает нашему государству только Албания.

Показатель охвата тестами на коронавирус в Украине составляет 3,196 на 1 млн населения, в то время как в Албании — 3,129. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской cолидарности» Алексей Гончаренко.

В других странах Европы этот показатель значительно више — в Молдове составляет 5,096, в Польше — 10,141, в России — 30,564.

Теперь понятно, почему именно в эту страну мы отправили помощь в разгар эпидемии и урезания бюджета, — отметил Гончаренко, вспомнив недавнее решение правительства выделить 10 млн грн для предоставления Албании гумпомощи.

Охват стран Европы тестами, инфографика: Алексей Гончаренко

Охват стран Европы тестами, инфографика: Алексей Гончаренко



Охват стран Европы тестами, инфографика: Алексей Гончаренко

Напомним, всего в Украине зафиксировали 12 тыс. 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 316 инфицированных людей умерли.

Источник: Ракурс


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