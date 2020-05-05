Программа для борьбы с COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137725-gugl-rasskazal-kak-budet-rabotat-programma-dlya-otslejivaniya-inficirovannyh-koronavirusom-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) совместно с компанией Apple (Эппл) завершают разработку технологии, которая позволит оповещать пользователей об их возможном инфицировании коронавирусом, если они недавно находились поблизости с зараженными людьми. Программа будет работать с помощью Bluetooth. Она будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных.

Если человек заболеет коронавирусом, он сможет об этом указать в приложении своего телефона, а на все телефоны других пользователей, которые находились поблизости с инфицированным, придут оповещения об их возможном заражении. Google и Apple разослали разработчикам приложений примеры кода и образцы совместной системы отслеживания инфицированных коронавирусам. Об этом пишет TJ со ссылкой на Apple.

Компании также опубликовали главные требования при разработке программы. Так, приложения должны быть созданы только государственной организацией или для нее. Саму программу можно использовать исключительно в целях предотвращения распространения коронавируса.

Перед началом работы приложения должны запрашивать доступ на отслеживание контактов, а также спрашивать согласие пользователя перед отправкой положительного результата и «ключей диагностики» в орган здравоохранения.

Разработчики также не должны создавать программу, которая будет запрашивать доступ к геолокации. То есть весь сбор данных будет происходить исключительно с помощью Bluetooth. Приложение планируют выпустить до конца текущего месяца.

Напомним, ранее Гугл выпустил новый дудл, в котором можно сыграть в игру и создать собственную музыкальную композицию в режиме онлайн.