У коронавируса 14 мутаций, он стал более заразным, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n137827-u-koronavirusa-14-mutaciy-on-stal-bolee-zaraznym-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус способен победить и возможную вакцину против себя, поскольку штамм, который сейчас доминирует в Европе и США, может мутировать дальше.

Такая ситуация потенциально ограничивает эффективность вакцин, которые разрабатываются против SARS-CoV-2, сообщили ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США.

Свой доклад они опубликовали на портале BioRxiv. Исследователи предупреждают: если коронавирус не ослабеет за лето, это повлечет еще более неприятные последствия для человечества.

Ученые уже обнаружили 14 мутаций. Они касаются изменений в S-протеине — сложной многокомпонентной молекуле, которая позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки хозяина.

Новый штамм начал распространяться в Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США. К концу марта он стал глобальной доминирующей формой вируса. Если мутации продолжатся с прежней скоростью, а заражаться будет все легче, это может грозить вакцинам, которые разрабатываются.

Работа американцев еще не прошла рецензирование, но исследователи отметили, что новости о мутации были «неотложными». Сейчас в процессе разработки находится более 100 вакцин для предотвращения COVID-19.

Ведущий автор работы Бетт Корбер рассказал, что ученые смогли задокументировать мутацию и ее влияние на передачу вируса только благодаря огромным глобальным усилиям.

В начале марта китайские исследователи заявили об обнаружении двух различных типов нового коронавируса. Один из них, агрессивный, который анализировали в 70% образцов, распространялся на ранних стадиях вспышки в Ухане.

«Ракурс» сообщал, что в начале мая Израиль заявил о создании вакцины от коронавируса.