«Динамо» шокировало информацией о сожжении травы на клубных стадионах, фото — Динамо

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Сжигание травы стало одной из ведущих тем в информационном пространстве. Оригинально к профилактике опасного хобби украинцев отнеслись в гранде отечественного футбола — ФК «Динамо».

Киевский клуб ошарашил своих фанатов сообщением о том, что он «принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне».

Мы следуем старой добрую традицие сжигать сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать это же на стадионах «Олимпийский» и «Арена-Львов», — так начиналось сообщение на официальном Фейсбук «Динамо».

Киевляне иллюстрировали новость фотографиями с НСК «Олимпийский» и стадиона «Динамо», на которых проводят матчи в чемпионате Украины и в еврокубках. На фото был виден дым, поднимающийся с газона.

Как оказалось, эти фото — коллаж. Далее клуб объяснил суть своего обращения. Таким образом «Динамо» хотело привлечь внимание своих болельщиков к поджогам на полях, которые «значительно больше футбольных».

Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры полей. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции, — говорится в обращении «Динамо».





Напомним, что в этом году массовые лесные пожары и пожары на полях стали причиной бедствия в Чернобыльской зоне отчуждения и уничтожения десятков жилых домов в нескольких районах Житомирщины. Киев на несколько дней оказался в плену смога, причиной которого стали ветры из охваченной пожарами Житомирской области.