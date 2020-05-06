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«Динамо» шокировало информацией о сожжении травы на клубных стадионах (ФОТО)https://racurs.ua/n137826-dinamo-shokirovalo-informaciey-o-sojjenii-travy-na-klubnyh-stadionah-foto.htmlРакурс
Сжигание травы стало одной из ведущих тем в информационном пространстве. Оригинально к профилактике опасного хобби украинцев отнеслись в гранде отечественного футбола — ФК «Динамо».
Киевский клуб ошарашил своих фанатов сообщением о том, что он «принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне».
Мы следуем старой добрую традицие сжигать сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать это же на стадионах «Олимпийский» и «Арена-Львов», — так начиналось сообщение на официальном Фейсбук «Динамо».
Киевляне иллюстрировали новость фотографиями с НСК «Олимпийский» и стадиона «Динамо», на которых проводят матчи в чемпионате Украины и в еврокубках. На фото был виден дым, поднимающийся с газона.
Как оказалось, эти фото — коллаж. Далее клуб объяснил суть своего обращения. Таким образом «Динамо» хотело привлечь внимание своих болельщиков к поджогам на полях, которые «значительно больше футбольных».
Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры полей. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции, — говорится в обращении «Динамо».
Напомним, что в этом году массовые лесные пожары и пожары на полях стали причиной бедствия в Чернобыльской зоне отчуждения и уничтожения десятков жилых домов в нескольких районах Житомирщины. Киев на несколько дней оказался в плену смога, причиной которого стали ветры из охваченной пожарами Житомирской области.