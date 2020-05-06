Бандиты в погонах: на Киевщине задержали похитителей людей, среди которых были полицейские и СБУшник, фото — Нацполиция

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Ракурс

Бандиты в погонах орудовали в Киевской области. Офис генпрокурора сообщил о разоблачении банды похитителей людей, в состав которой входили действующие правоохранители.

В группировку входили двое граждан, которые искали жертв и передавали информацию пособникам-силовикам. Два работника Нацполиции и один сотрудник СБУ использовали профессиональные навыки и возможности. Они отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали людей.

Далее банда начинала требовать у жертв деньги за освобождение. Сейчас прокуратуре известно о завладении преступниками 175 тыс. долл. Часть денег нашли во время обысков. Кроме того, дома у бандитов выявили номерные знаки «прикрытия», которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновики, средства обездвиживания.

Сейчас в Офисе генпрокурора решают об избрании подозреваемым меры пресечения (содержание под стражей). Уголовное производство открыли, а подозрение пяти лицам сообщили по фактам бандитизма, похищения людей и вымогательства (ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Ранее «Ракурс» писал об СБУшнике, который помогал бандитам совершать нападения на инкассаторов. Среди членов вооруженной банды был сотрудник одного из территориальных органов СБУ.