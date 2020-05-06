На Київщині викрили банду викрадачів людей, у якій орудували поліцейські і СБУшник, фото — Нацполіція

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Бандити у погонах орудували у Київській області. Офіс генпрокурора повідомив про викриття банди викрадачів людей, до складу якої входили діючі правоохоронці.

До угруповання входили двоє громадян, які шукали жертв і передавали інформацію пособникам-силовикам. Два працівники Нацполіції та один співробітник СБУ використовували професійні навички та можливості. Вони відстежували майбутніх потерпілих, вивчали їх спосіб життя і викрадали людей.

Далі банда починала вимагати за звільнення гроші. Наразі прокуратурі відомо про заволодіння злочинцями 175 тис. дол. Частину грошей знайшли під час обшуків. Крім того, вдома у бандитів натрапили на номерні знаки «прикриття», які використовувались під час спостереження за потерпілими, зброю та набої, чернетки, засоби знерухомлення.

Наразі в Офісі генпрокурора вирішують про обрання підозрюваним запобіжних заходів (тримання під вартою). Кримінальне провадження відкрили і підозру п’ятьом особам повідомили за фактами бандитизму, викрадення людини та вимагання (ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Раніше «Ракурс» писав про СБУшника, який допомагав бандитам здійснювати напади на інкасаторів. Серед п’яти членів озброєної банди був співробітник одного з територіальних органів СБУ.