США хочуть без Росії освоювати ресурси Місяця. DW

https://racurs.ua/ua/n137824-ssha-hochut-bez-rosiyi-osvouvaty-resursy-misyacya.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки хочуть освоювати ресурси Місяця і розробляють міжнародну угоду, яка регулюватиме дане питання. До договору США планують підключити низку країн-партнерів.

За попередньою інформацією, дана угода може отримати назву Artemis Accords («Угода Артеміди»), що співзвучно з назвою американської місячної програми Artemis, повідомляє Reuters.

В угоді будуть прописані правила ведення видобутку ресурсів на Місяці. Йдеться про створення «зон безпеки» навколо майбутніх баз із метою недопущення втручання або нанесення збитку з боку інших країн і компаній-конкурентів, які працюють поблизу один від одного.

Також у договорі планується прописати правила міжнародного законодавства, які регулюють права власності на добуті ресурси.

США планують почати з цього приводу офіційні переговори з Канадою, Японією, Євросоюзом, а також із Об'єднаними Арабськими Еміратами.

А ось Росії в списку країн-партнерів немає. Причиною цього стала стурбованість військового відомства США з приводу «загрозливих» маневрів супутників РФ, які спостерігаються останнім часом.

За інформацією видання, «Угода Артеміди» фактично передбачає встановлення США і союзниками контролю над певними територіями на Місяці.

Як раніше писав «Ракурс», нещодавно вчені зафіксували на нашому супутнику тектонічну активність. Дослідники виявили на поверхні Місяця відносно свіжі камені і валуни, які вказують на недавні тектонічні рухи.