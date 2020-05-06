Меркель обережно «відкриває» Німеччину: в ФРН знову пом’якшили карантин, фото — AP

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Пом’якшення карантину знову відбудеться у Німеччині. Про це оголосила сьогодні канцлер ФРН Ангела Меркель. Хоча в загальному карантин триватиме до 5 червня, влада оголосила про ослаблення діючих обмежень соціальних контактів.

Надалі буде дозволено збиратися чи прогулюватися разом не більше ніж двома сім’ями (наразі — одна родина). У той же час питання ослаблення заходів залишається в компетенції влади федеральних земель, тому не виключено, що землі зможуть встановлювати більш суворі або м’які правила.

Також канцлер повідомила, що магазини в країні відкриються без обмежень, але з дотриманням заходів гігієни. Меркель вважає, що перша стадія пандемії в Німеччині подолана, але вона закликала розуміти, що країна все ще «перебуває на її початку».

Ми ще довго будемо мати справу з цим вірусом, хоч владі вдалося досягти заявленої мети уповільнити поширення вірусу. Індекс репродукції зараз не перевищує одиниці, а щоденний приріст нових випадків інфікування не перевищує тисячі вже впродовж декількох днів, — заявила Меркель за підсумками відеочату із президентами усіх німецьких земель.

Правило дотримання соціальної дистанції в 1,5 м і носіння масок у громадському транспорті та в магазинах залишається чинним. Влада домовилася і про встановлення максимальної кількості нових заражень, при перевищенні якої потрібно буде негайно повертатися до колишніх заходів.

В одному районі або місті земельного підпорядкування впродовж семи днів кількість нових випадків інфікування повинна не перевищувати 50 на 100 тис. жителів.

Канцлер також повідомила, що німецька футбольна Бундесліга з другої половини травня може відновити матчі. При цьому усі футболісти пройдуть ПЛР-тестування.

Станом на середу, 6 травня, за даними інституту вірусології імені Роберта Коха, в Німеччині заразилися 164 тис. 807 осіб (плюс 947 в порівнянні з добою раніше), померли 6 тис. 996 (165 за добу).