Українські вчені відмовилися від обіцяного Зеленським мільйона за вакцину. Фото: kiev-company.in.ua

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Ракурс

Українські вчені відмовилися від привабливої ​​пропозиції президента України Володимира Зеленського, який обіцяв виплатити 1 млн дол. за створення вакцини від коронавірусу. Вчені вказали на перелік проблем, які не дозволяють у нашій країні проводити необхідні дослідження.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час інтерв’ю «Сьогодні».

Про неможливість розробки вакцини в Україні повідомили Академія наук і Академія медичних наук. Вчені заявили, що готові займатися розробкою вакцини від коронавірусу, якщо у них буде лабораторія, на базі якої можна проводити необхідні дослідження.

За словами Ляшка, про це він розмовляв із керівниками Академії медичних наук та Інституту епідеміології імені Громашевського ще до початку епідемії коронавірусу.

Тоді було прийнято рішення про будівництво лабораторії на території Інституту епідеміології імені Громашевського, яка буде використовуватися для наукових досліджень і для проведення дослідів.

На думку Ляшка, тільки у майбутньому Україна зможе вести розробку певних тест-систем, а також проводити дослідження ефективності препаратів для лікування коронавірусу. Але зараз такої можливості немає, тому в Україні не ведеться розробка вакцини від коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський пообіцяв, що один із фондів виплатить 1 млн дол. тому, хто створить вакцину від коронавірусу. Листи про винагороду були відправлені українським вченим.