Украинские ученые отказались от обещанного Зеленским миллиона за вакцину. Фото: kiev-company.in.ua

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Ракурс

Украинские ученые отказались от заманчивого предложение президента Украины Владимира Зеленского, который обещал выплатить 1 млн долл. за изобретение вакцины от коронавируса. Ученые указали на перечень проблем, которые не позволяют в нашей стране проводить необходимые исследования.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время интервью «Сегодня».

О невозможности разработки вакцины в Украине ответили Академия наук и Академия медицинских наук. Ученые заявили, что готовы заниматься разработкой вакцины от коронавируса, если у них будет лаборатория, на базе которой можно проводить необходимые опыты и исследования.

По словам Ляшко, об этом он разговаривал с руководителями Академии медицинских наук и Института эпидемиологии имени Громашевского еще до начала эпидемии коронавируса.

Тогда было принято решение о строительстве лаборатории на территории Института эпидемиологии имени Громашевского, которая будет использоваться для научных исследований и для проведения опытов.

По мнению Ляшко, только в будущем Украина сможет вести разработку определенных тест-систем, а также проводить исследования эффективности препаратов для лечения коронавируса. Но сейчас такой возможности нет, поэтому в Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский пообещал, что один из фондов выплатит 1 млн долл. любому, кто изобретет вакцину от коронавируса. Письма о вознаграждении были отправлены украинским ученым.