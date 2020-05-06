Режим строгой изоляции: замминистра рассказал, как будут работать парикмахерские после карантина, фото — BBC

https://racurs.ua/n137820-rejim-strogoy-izolyacii-zamministra-rasskazal-kak-budut-rabotat-parikmaherskie-posle-karantina.html

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Смягчение карантина, которое планирует правительство с 11 мая, предусматривает и открытие парикмахерских. Как утверждает главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, противоэпидемические требования к субъектам хозяйствования, которые откроются, будут усиливаться.

В частности, Ляшко объяснил, как будут работать парикмахерские.

Мы будем предлагать им нормы, которые отличаются от обычных санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни, — сообщил Ляшко в интервью «Сегодня».

Прием клиентов в парикмахерских будет проходить исключительно по предварительной записи (онлайн или по телефону). Одновременно в заведении сможет находиться не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не больше числа работников, непосредственно оказывающих услуги.

Между креслами для клиентов нужно будет обеспечить расстояние не менее 2 м. Парикмахеры должны будут использовать маски или респираторы, одноразовые перчатки. После каждого пациента обязательна дезинфекция, уборка поверхностей и проветривание.

Ожидать свою очередь клиенты должны за пределами заведений, а кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

Ляшко также объяснил, почему правительство пока решило не запускать тренажерные залы и фитнес-центры. Он считает, что для спорта и физкультуры летом целесообразнее и безопаснее заниматься на тренажерах под открытым небом.