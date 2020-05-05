Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Министерство здравоохранения Украины разработало правила противоэпидемических мероприятий для парикмахерских и салонов красоты, а также для парков, скверов, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортплощадок.

Эти требования обнародованы для общественного обсуждения. Проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям размещен на сайте Минздрава. Поэтому стало известно, какие правила должны соблюдать общественные учреждения с 11 мая, после ослабления карантина.

Салоны красоты и парикмахерские

Администрация должна организовать температурный скрининг для всех работников и не допускать к работе больных сотрудников. Клиентов должны принимать исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут. Очередь возможна только на улице с соблюдением дистанции в 1,5 м.

В заведениях запрещается пребывание посторонних лиц, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью. Одновременное пребывание клиентов разрешается по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади. На входе должно быть организовано место для дезинфекции рук. Допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах, а после каждого клиента надо делать уборку.

Работники таких салонов должны мыть руки не реже чем раз в три часа, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и тому подобное. При этом надо воздерживаться от прикосновений к лицу руками и не контактировать с лицами, имеющими симптомы простуды. В случае возникновения симптомов респираторных заболеваний надо самоизолироваться.

Зоны отдыха

На входах в парках, скверах, ботанических садах, оранжереях, спортивных площадках, лесопарках и других открытых территориях должны быть размещены правила и ограничения. В туалетах должны быть жидкое мыло и антисептики, а сами помещения должны регулярно убираться.

Не нужно допускать функционирование аттракционов и подобных мероприятий в парках. В зонах отдыха при соблюдении мер профилактики разрешается находится группам не более чем три человека. Это же касается использования зон для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Заведения общественного питания

Перед началом рабочего дня у всех работников должны измерять температуру и в случае ее повышения человека не допустят к работе. Обслуживание в общественном питании разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. Столики должны располагаться на расстоянии 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два посетителя. Меню должно располагаться рядом с местом заказов, давать меню клиентам нельзя. Заказ должны выдавать исключительно в одноразовой посуде и закрытой таре.

На входе в кафе необходимо разместить антисептики, а администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия по предотвращению очередям. Сами работники должны быть в масках, их запас должен обеспечить работодатель. Помещение надо будет дезинфицировать перед и после открытия, а также каждые два часа.

Отмечается, что общественное обсуждение продлится до 6 мая.

Напомним, в Киеве уже дня заработали кофейни на вынос. Кроме того, в столице открылись несколько рынков.