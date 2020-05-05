Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України розробило правила протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси, а також для парків, скверів, музеїв під відкритим небом, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортмайданчиків.

Ці вимоги оприлюднені для громадського обговорення. Проект розпорядження головного державного санітарного лікаря про громадське обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів розміщено на сайті МОЗ. Тож стало відомо, яких правил повинні дотримуватися громадські заклади з 11 травня, після послаблення карантину.

Салони краси та перукарні

Адміністрація повинна організувати температурний скринінг для всіх працівників й не допускати до роботи хворих працівників. Клієнтів повинні приймати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин. Черга можлива лише на вулиці з дотриманням дистанції в 1,5 м.

У закладах забороняється перебування сторонніх осіб, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю. Одночасне перебування клієнтів дозволяється за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі. На вході повинне бути організоване місце для дезінфекції рук. Допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах, а після кожного клієнта треба робити прибирання.

Працівники таких салонів повинні мити руки не рідше, ніж раз на три години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо. При цьому треба утримуватися від дотиків до обличчя руками й не контактувати з особами, які мають симптоми застуди. У разі виникнення симптомів респіраторних захворювань треба самоізолюватися.

Зони відпочинку

На входах у парках, скверах, ботанічних садах, оранжереях, спортивних майданчиках, лісопарках та інших відкритих територіях повинні бути розміщені правила й обмеження. У туалетах повинні бути рідке мило й антисептики, а самі приміщення повинні регулярно прибиратися.

Не потрібно допускати функціонування атракціонів й подібних заходів у парках. У зонах відпочинку при дотриманні заходів профілактики дозволяється знаходитися групам не більше ніж три особи. Це ж стосується використання зон для індивідуальних пробіжок і занять спортом при дотриманні правил.

Заклади громадського харчування

Перед початком робочого дня у всіх працівників повинні вимірювати температуру і у разі її підвищення людину не допустять до роботи. Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. Столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися один або два відвідувачі. Меню має розташовуватися поруч з місцем видання замовлень, давати меню клієнтам не можна. Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі.

На вході в кафе необхідно розмістити антисептики, а адміністрація або персонал самі повинні контролювати і забезпечувати умови щодо запобігання чергам. Самі працівники повинні бути в масках, їх запас повинен забезпечити роботодавець. Приміщення треба буде дезінфікувати перед і після відкриття, а також кожні дві години.

Зазначається, що громадське обговорення триватиме до 6 травня.

Нагадаємо, у Києві вже дня запрацювали кав’ярні на винос. Окрім того, у столиці відкрилися декілька ринків.