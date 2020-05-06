Режим суворої ізоляції: заступник міністра розповів, як працюватимуть перукарні після карантину, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n137820-rejym-suvoroyi-izolyaciyi-zastupnyk-ministra-rozpoviv-yak-pracuvatymut-perukarni-pislya-karantynu.html

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Пом’якшення карантину, яке планує уряд з 11 травня, передбачає й відкриття перукарень. Як стверджує головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, протиепідемічні вимоги до суб'єктів господарювання, які відкриються, будуть посилюватися.

Зокрема, Ляшко пояснив, як працюватимуть перукарні.

Ми будемо пропонувати їм норми, які відрізняються від звичайних санітарно-гігієнічних норм у повсякденному житті, — повідомив Ляшко в інтерв’ю «Сегодня».

Прийом клієнтів у перукарнях відбуватиметься виключно за попереднім записом (онлайн або по телефону). Одночасно в закладі зможе перебувати не більше однієї людини на 10 кв. м. площі, але не більше кількості працівників, які безпосередньо надають послуги.

Між кріслами для клієнтів потрібно буде забезпечити відстань щонайменше 2 м. Перукарі муситимуть використовувати маски або респіратори, одноразові рукавички. Після кожного пацієнта обов’язкова дезінфекція, прибирання поверхонь і провітрювання.

Очікувати свою чергу клієнти повинні за межами закладів, а кава і будь-які напої в салонах краси будуть заборонені.

Ляшко також пояснив, чому уряд поки вирішив не запускати тренажерні зали та фітнес-центри. Він вважає, що для спорту і фізкультури влітку доцільніше та безпечніше займатися на тренажерах під відкритим небом.